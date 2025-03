San Giovanni, il sogno A1 è realtà. Grande festa per la promozione. Si pensa al futuro: nodo palazzetto. Ora si fa largo l’ipotesi Rimini

di Luca PizzagalliIl sogno A1 adesso è realtà e la società Omag Mt San Giovanni è già al lavoro per partecipare al massimo campionato di volley femminile edizione 2025/2026. Il presidente Stefano Manconi fissa l’obiettivo: "Serve un budget almeno da un milione di euro – dice Manconi – e questo significa triplicare o quasi quello attuale. Serve la risposta di tutto il mondo economico-imprenditoriale del territorio. Noi ci siamo già attivati per incontrare altri sponsor, oltre a quelli attuali che ringraziamo per il sostegno ricevuto. Ma la serie A1 richiede uno sforzo economico che non saremmo capaci di sostenere senza risposte da tutto il territorio di Rimini che deve credere nel nostro progetto".

San Giovanni vuole stupire ancora, ma uno dei nodi da sciogliere è quello relativo al palasport visto che il PalaMarignano non può essere omologato per la massima serie. "Stiamo ragionando ancora su Rimini – spiega il presidente – Il Flaminio? Al momento c’è un problema di altezza minima dell’impianto richiesta per giocare la A1. Cercheremo di capire insieme alle autorità competenti se questo problema può essere risolto. Mentre a Riccione, al Play Hall, il nodo resta la calendarizzazione degli eventi che non ci garantisce le domeniche disponibili per le nostre partite". Si sta attivando nelle ultime ore anche la giunta regionale, perché c’è l’intenzione politica di non perdere sul territorio romagnolo un bel progetto come quello della Omag Mt San Giovanni con tutto il suo numeroso seguito di tifosi e appassionati. "Ne abbiamo parlato con l’assessore regionale Roberta Frisoni – conferma la sindaca Michela Bertuccioli – anche nell’ultimo weekend quando ci è venuta a trovare a San Giovanni".

Le altre opzioni restano Pesaro o Cesena, ma la prima destinazione pare al momento decisamente favorita su tutte le altre: "Al PalaCampanara – conferma Stefano Manconi, presidente Omag Mt San Giovanni – già gioca l’altra squadra di serie A1 marchigiana, il Vallefoglia, e potrebbe essere l’impianto giusto per noi a poca distanza anche da San Giovanni. Tutti i ragionamenti sono aperti in questo momento, ma prima di tutto dobbiamo arrivare al budget necessario per poter pensare di iscriverci al prossimo campionato di serie A1".