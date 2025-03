San Giovanni inarrestabile: blitz a Trento. La promozione in serie A1 ora è a un passo

ITAS TRENTINO

1

OMAG-MT SAN GIOVANNI

3

ITAS TRENTINO: Kosareva 10, Zeni, Weske 18, Batte, Zojzi, Marconato 10, Fiori, Bassi 2, Prandi 2, Molinaro 12, Iob, Pizzolato, Ristori 13. All.: Pauroso a

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Nardo 17, Ortolani 22, Nicolini, Valoppi, Ravarini, Consoli 10, Piovesan 17, Parini 7, Meliffi, Bagnoli, Monti, Sassolini, Clemente. All.: Bellano

Arbitri: Sessolo, Mazzarà

Parziali: 22-25, 25-18, 20-25, 19-25

Note – Ace: Trentino 6; S.Giovanni in Marignano 5. Muri: 8; 16. Err. Avv.: 19; 20

Prosegue la marcia inarrestabile della capolista Omag-Mt San Giovanni in Marignano che espugna per 3-1 anche il Sanbapolis contro l’Itas Trentino. Un successo che avvicina ancora di più la squadra di coach Bellano verso il sogno promozione, ormai ad un passo. Dopo i primi scambi in equilibrio sono le padrone di casa a piazzare il primo allungo significativo: Weske e Kosareva replicano alle iniziative di Piovesan, con il muro dell’opposta tedesca che vale l’8-3. Marignano sembra spalle al muro, ma lentamente risale la china: Consoli e Piovesan sbloccano l’attacco, ricucendo il gap fino al 16-14. La gara torna in equilibrio e la Omag aggancia anche il pari sul 19-19 con due punti consecutivi di Nardo: il break ospite prosegue ed il vincente di Piovesan, unito al muro di Ortolani, valgono anche sorpasso e allungo (20-22). Trentino prova a non mollare con Weske, ma Piovesan si guadagna il set point che il muro di Consoli converte nello 0-1 (22-25).

Nel secondo set la Omag parte con ritrovata convinzione (1-3), ma ben presto è costretta a subire il ritorno dell’Itas: Weske è letale in attacco e da sola propizia il sorpasso sull’8-6. Le squadre si sfidano a viso aperto, dando vita ad un susseguirsi di sorpassi: Marconato e la solita Weske guidano Trentino, mentre per l’Omag sono Ortolani, Nardo e Consoli a rispondere. Le ospiti toccano anche il 16-17, prima che un maxi-break dell’Itas spacchi il parziale in due: le padrone di casa prendono il largo e riportano il match in parità (25-18).

Il ritrovato equilibrio perdura anche in apertura di terzo set, ma ben presto a fare la differenza è la difesa di San Giovanni: tre muri consecutivi di Nardo propiziano il primo break, con l’Omag che scappa sul 6-11. Le ragazze marignanesi spingono sull’acceleratore e toccano anche il +7, gestendo poi il vantaggio: Trentino risale fino al 18-21, ma a rimettere le cose a posto sono Ortolani e ancora Nardo che firmano il 20-25 che riporta l’Omag avanti. Il quarto set si apre con le ospiti subito in palla (2-5) con i muri di Consoli e Piovesan. Trentino, però, non molla e resta aggrappata al match. Le padrone di casa trovano anche il sorpasso sul 9-6 con Ristori, ma da quel momento San Giovanni domina la scena: il muro dell’Omag fa la differenza, Ortolani e Piovesan scavano il solco decisivo. La squadra di Bellano non si volta più indietro e chiude i conti sul 19-25: il sogno promozione è a un passo. Basta una vittoria con Melendugno mercoledì sera e sarà festa.