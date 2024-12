San Giovanni, missione compiuta. Batte Macerata e torna in vetta

San Giovanni 3

Macerata 1

OMAG MT SAN GIOVANNI: Ortolani 14, Consoli 18, Parini 6, Nicolini 4, Nardo 12, Valoppi (libero), Piovesan 20, Bagnoli, Sassolini 1, Ravarini ne, Meliffi (libero) ne, Merli ne, Monti ne. All. Bellano

BALDUCCI MACERATA: Battista 15, Bresciani (libero), Allaoui 2, De Cortes, Bonelli 1, Mazzon 9, Morandini (libero), Bulaich Simian 14, Busolini, Fiesoli, Sanguigni ne, Caruso. All. Lionetti

Arbitri: Manzoni e Guarnieri

Parziali: 26-24; 21-25; 25-20; 25-18

La vittoria contro Macerata nel giorno di Santo Stefano porta San Giovanni in vetta solitaria nel girone A di serie A2. Primo set equilibrato, si arriva al 12 pari e poi l’ace di Ortolani in battuta segna il primo vero break Omag, 15-13. De Cortes è incontenibile e San Giovanni sbaglia in attacco, si torna sul 20 pari. Nardo con un pallonetto trova il 25-24, un pasticcio di Macerata regala alle marignanesi il 26-24, 1-0.

Nel secondo set De Cortes in evidenza. Mazzon, complice il nastro su battuta, e Caruso a muro, trovano il primo vero break di Macerata nel match, 7-11. Le marchigiane vogliono fortemente questo set e si arriva al 15-19. Caruso mura Ortolani, 17-23. Battista trova il 19-24 e poi chiude sul 21-25, 1-1.

Nel terzo set San Giovanni spinge e vola sul 10-5. Difende il tesoretto con le unghie e si arriva al 17-12. Macerata, però, non molla e torna sul 20-17, complici anche un paio di errori di San Giovanni in ricezione. Piovesan entra in partita e sigla il 22-18, Macerata ci crede, 22-20, ma Piovesan è protagonista: 25-20, 2-1.

Nel terzo set San Giovanni parte forte, ma Macerata non molla (16-15). Un muro di Piovesan su Mazzon dà nuovo entusiasmo a tutto il PalaMarignano, 17-15. Consoli e Nicolini segnano con due attacchi vincenti, complice un turno in battuta molto positivo di Ortolani, e Macerata comincia a scricchiolare, 23-18. Sassolini appena entrata trova un ace su battuta, 24-18. Consoli ancora a muro chiude per il 25-18 e 3-1 finale.

Luca Pizzagalli