San Giovanni non c’è. Macerata vince facile

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bolzonetti 8, Civitico 5, Korhonen 9, Fiesoli 6, Mazzon 14, Bonelli 3, Bresciani (L), Busolini 1, Morandini. Non entrate: Stroppa, Vittorini, Masciullo. All. Saja.

OMAG-MT SAN GIOVANNI: Ortolani 7, Salvatori 4, Giacomello 9, Pecorari 3, Consoli 10, Turco 1, Meliffi (L), Ghibaudo 2, Cangini 1, Urbinati (L). Non entrate: Nardo, Caforio, Parini. All. Bertini.

Arbitri: Grossi e Cruccolini.

Parziali: 25-15 25-13 25-21.

Una Omag-Mt non in giornata di grazia torna da Macerata a mani vuote dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. Unica in doppia cifra Consoli (10), autrice di 5 muri punto. Inizio sul filo dell’equilibrio (7-7), in quel momento la Cbf Balducci imprime un’accelerazione quando Fiesoli mette a terra il pallone (14-10). Le romagnole si rifanno sotto, ma le maceratesi premono sull’acceleratore con Mazzon che mette a segno due ace (17-11). Il set è saldamente nelle mani della Cbf Balducci che non se lo lascia sfuggire con la schiacciata di Mazzon (25-14). Da segnalare la prova della centrale Mazzon (6 punti) che è stata poi premiata come Mvp del match. Si riparte. Dopo una fase di studio (3-3), la Cbf Balducci cerca di staccare le avversarie nel turno di battuta di Korhonen con i colpi di Fiesoli, Mazzon, Bonelli e sfruttando errori delle avversarie (13-4). È rilevante il solco scavato dalle maceratesi che controllano agevolmente la parte rimanente del match (25-13). In questo parziale le ospiti non riescono a contrastare le avversarie e fanno registrare un 30% in ricezione e un 21% in attacco.

Si ricomincia. L’inizio del terzo set è più combattuto e non c’è una squadra che prende il sopravvento (9-9). Ci prova la Cbf Balducci nel turno di battuta di Bonelli (14-9). La Omag cerca di rifarsi sotto (18-17) e il set torna in discussione. Le maceratesi reagiscono (22-18) ma le romagnole non si danno per vinte (23-21) quando un attacco fuori di Ortolani e quello vincente di Korhonen chiudono il set (25-21) e la partita. Il campionato riprenderà il 7 gennaio: San Giovanni riceverà la visita di Mondovì. Le altre partite: Cremona-Offanengo 3-0, Montecchio-Melendugno 3-2, Mondovì-Costa Volpino 3-1; domani Olbia-Lecco.

Classifica: Macerata e Cremona 35, Montecchio 33, San Giovanni 28, Mondovì 22, Offanengo 19, Melendugno 16, Lecco 13, Olbia 11, Costa Volpino 10.