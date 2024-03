San Giovanni, per i playoff si fa dura. Bertini: "Lotteremo fino all’ultimo"

L’Omag Mt San Giovanni ci crede ancora, ma le speranze di playoff sono oramai appese a un filo. La cocente sconfitta di domenica, 0-3 in casa con Como, ha lasciato tanta delusione negli spogliatoi e sugli spalti. Il coach Matteo Bertini prova a risollevare il morale: "Abbiamo fatto tanta fatica per poterci giocare le chance di playoff e ora non dobbiamo mollare, anche se è vero che purtroppo le speranze residue sono ridotte al lumicino, ma abbiamo il dovere di provarci". A partire da Messina, trasferta non impossibile, visto il 3-0 dell’andata proprio a favore di San Giovanni: "Noi andremo a Messina consapevoli che è l’ultima spiaggia, e sperando anche nelle altre partite: Como-Macerata potrà dire molto. Ma non possiamo più sbagliare e troveremo una squadra agguerrita, in corsa ancora per il secondo posto contro Busto Arsizio e sicuramente con il dente avvelenato pure per la sconfitta dell’andata. Ma noi dobbiamo provarci". Ma quali sono state le ragioni della sconfitta di domenica con Como? "Possono essere stati tanti fattori – risponde Bertini –, sicuramente anche la tensione di una partita decisiva potrebbe averci fatto perdere quell’aggressività che è fondamentale a questi livelli. Abbiamo sbagliato tutto: in difesa, in attacco, a muro".

Como però ora potrebbe fare un favore a San Giovanni battendo Macerata: "Le lombarde sono molto forti, hanno giocatrici di livello come Bulaich e Nicolini, ma noi le abbiamo aiutate. Se fossimo stati in partita anche Como avrebbe trovato difficoltà". Ora il calendario prevede ancora tre partite, ma tutto passerà da Messina. Con una buona notizia, l’infortunio di Carolina Pecorari, uscita a metà del terzo set, non è così grave come pareva all’inizio. "Carolina potrebbe farcela, potrebbe essere dei nostri domenica, ce lo auguriamo, un’arma in più in un momento difficilissimo". Qualora arrivasse una vittoria a Messina si tornerebbe poi in casa per un altro scontro diretto, contro Talmassons, quindi poi ultima partita in trasferta a Perugia.

Luca Pizzagalli