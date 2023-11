San Giovanni riparte: "La vetta è ancora vicina"

San Giovanni vuole rialzarsi subito dopo la sconfitta di domenica con Macerata, davanti al pubblico amico, e riparte dalle convinzioni di una giocatrice in gran forma, la centrale Claudia Consoli. Dopo quasi 20 muri messi a terra nelle ultime tre partite, la 21enne romana lancia uno sguardo all’ultima partita persa e ribadisce: "Per un set e mezzo siamo state all’altezza di Macerata e forse siamo state pure superiori, poi abbiamo sbagliato davvero troppo. Circa 30 palloni tra battute ed attacchi fuori". Ma davanti c’era una candidata alla promozione, una big del campionato di A2 di volley femminile. Ora però la centrale marignanese, giovane ma con alle spalle già una promozione dalla A2 all’A1 con Roma, lancia la riscossa e conferma che Omag Mt può contare su un ottimo gruppo. "Siamo molto giovani e questo ci dà entusiasmo e grinta, a volte ci manca un po’ di esperienza e per questo dobbiamo ragionare meglio su ogni palla in attacco. In certe situazioni è meglio non forzare, pur di mettere la palla in campo al di là della rete, piuttosto che sbagliare e mettere l’attacco fuori campo". Ha le idee chiare Claudia Consoli, due anni fa a San Giovanni, poi titolare a Brescia ed ora di nuovo a San Giovanni.

Il pubblico oramai la sostiene come una sua beniamina: "Sono contenta per i 17 muri più altri attacchi realizzati nelle ultime tre partite, peccato per la sconfitta domenica, alcune di noi sono anche acciaccate e dunque pure la stanchezza si è fatta sentire, ma ribadisco che se giochiamo come nel primo set e mezzo con Macerata non temiamo nessuno". Ora si annuncia un’altra battaglia domenica a Mondovì contro un’altra diretta avversaria diretta: "San Giovanni non ha una buona tradizione con Mondovì ma noi siamo in crescita, crediamo nelle nostre potenzialità e vogliamo fare bene, veniamo anche da una settimana libera da impegni, nella quale ci siamo allenate bene". Tutte disponibili a parte capitan Saguatti che molto probabilmente si rivedrà in campo non prima di metà dicembre. "Dobbiamo recuperare le forze, il nostro campionato è tosto ma stiamo facendo bene, visto che siamo seconde ad appena 3 punti dal primo posto".

Luca Pizzagalli