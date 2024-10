San Giovanni si gode la vetta: "Ma non abbassiamo la guardia"

San Giovanni sogna, con il primato del Girone A di serie A2 volley femminile dopo la convincente vittoria della Omag Mt nella partita clou della quarta giornata in casa della Cbf Balducci Hr Macerata, una tra le favorite per la vittoria finale. Dopo circa 2 ore di gioco Ortolani e compagne hanno ammutolito il Pala Fontescodella, imponendosi 3-1. Con questa vittoria l’Omag-Mt rimane imbattuta e si è portata solitaria al comando della classifica con una lunghezza di vantaggio sull’Akademia Sant’Anna Messina e tre sulla coppia Macerata-Brescia. Ma coach Massimo Bellano predica calma e concentrazione: "Questa vittoria non sposta gli equilibri del campionato e non deve cambiare il nostro atteggiamento che deve essere quello di giocare una partita alla volta cercando di migliorarci continuamente. Perchè dobbiamo e possiamo crescere ancora, anche se domenica abbiamo vinto contro una big del campionato".

Il coach spiega la vittoria: "Abbiamo unito il carattere e la voglia di stare nella battaglia con il nostro talento e le nostre doti tecniche. Siamo riusciti a fare in campo quello che abbiamo provato in allenamento per lunghi tratti. Ma non dobbiamo sederci ora, anzi dobbiamo preparare al meglio la prossima partita contro Mondovì domenica in casa, visto che loro arrivano da fanalino di coda e noi non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia da un punto di vista mentale". Il team di San Giovanni in Marignano, a Macerata, si è mostrato superiore in tutti i fondamentali. Molti degli attacchi marignanesi sono partiti dal centro, così come aveva richiesto proprio coach Bellano, dove Claudia Consoli ha primeggiato con 15 centri (11 attacchi vincenti e 4 muri). Ottima anche la prova del centrale Polesello (mvp) che ha ottenuto un 100% in attacco e messo a segno 4 muri vincenti. Domenica in casa si annuncia un PalaMarignano gremito, scenderà in campo la capolista.

Luca Pizzagalli