San Pio e Benedetto pronte al derby. Sabato a Corporeno sfida da piani alti

Dopo sette giornate di campionato, Arredo Uno San Pio X e Pasquali Benedetto Volley si confermano nei piani alti del girone B di serie C maschile. E sabato prossimo alle 18 a Corporeno le due squadre della nostra provincia si incroceranno in un derby ad alta quota davvero da non perdere. Ma andiamo con ordine, partendo dal successo casalingo dell’Arredo Uno, che giovedì scorso a Pontelagoscuro ha superato la Consar Ravenna con un secco 3-1 (25-19, 20-25, 25-16, 32-30). Con questi tre punti, la San Pio X è salita a quota 16 in terza posizione, a -4 dalla capolista Pietro Pezzi e -2 da Paolo Poggi Volley. Subito dietro i gialloneri (a 13 punti), al quarto posto troviamo la Pasquali Cento che nell’ultimo turno ha dovuto sudare cinque set per imporsi sul campo del fanalino Sesto Imolese (25-23, 17-25, 25-12, 13-25, 13-15).

La vittoria da due punti però non può soddisfare in pieno la Benedetto Volley, che contro l’ultima della classe – finora sempre sconfitta – si aspettava qualcosa di più. "È stata una trasferta difficile sotto il punto di vista della concentrazione, contro un avversario tutt’altro che arrendevole – spiega coach Ulisse Boncompagni –. Il gioco non ha ingranato, complice una battuta poco efficace e una organizzazione muro-difesa molto confusa: abbiamo subito molto il loro attacco ma soprattutto i pallonetti, non riuscendo quasi mai a rigiocare contrattacchi efficaci. Molto bene per i due punti, ma siamo usciti dal palazzetto di Sesto Imolese con l’amaro in bocca.

Grande prova di carattere di Volpato, che per la seconda partita consecutiva ha fornito un contributo decisivo in ricezione e nel finale con due muri decisivi". Occupa invece l’undicesimo posto in classifica la Niagara 4 Torri Volley, che nelle prime sette giornate ha racimolato 8 punti, frutto di tre vittorie e quattro sconfitte. Nulla da fare per i giovanissimi granata nell’ultimo turno sul campo della Paolo Poggi Volley: la seconda della classe si è imposta con un netto 3-0 (25-12, 25-16, 25-14). Anche il prossimo turno si profila proibitivo per la Niagara 4 Torri Volley che sabato alle 20,30 farà visita alla capolista Pietro Pezzi Ravenna.

Stefano Manfredini