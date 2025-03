San Pio X blinda il 4° posto. Che rimonta la Niagara

La San Pio X si lascia alle spalle un lungo periodo in chiaroscuro, conquistando una vittoria pesante attraverso una delle migliori prestazioni stagionali. I gialloneri mettono al tappeto la Pallavolo Bologna con un netto 3-0 (25-21, 25-18, 25-17), aggiudicandosi uno scontro diretto particolarmente importante in ottica playoff. Il rendimento altalenante della squadra targata Arredo Uno aveva infatti consentito alla Pallavolo Bologna di portarsi a -3, invece il successo maturato nel match di Pontelagoscuro permette alla San Pio X di blindare il quarto posto e tornare a fare un pensierino al terzo gradino del podio.

Altrettanto netta ma prevedibile invece la sconfitta della Benedetto Volley sul campo della capolista Paolo Poggi: a San Lazzaro di Savena finisce 3-0 per la prima della classe, alla quale la squadra di Boncompagni tiene testa nel primo set (25-22), per poi cedere con un doppio 25-17. Il sestetto targato Pasquali è settimo, ma la quinta posizione è distante appena due punti.

Infine, si registra la bella vittoria della Niagara nello scontro tra ultime della classe sul campo di Sesto Imolese. Un successo importante, il quarto dall’inizio del campionato ottenuto dai giovanissimi granata, che non vincevano nel campionato di serie C da quattro mesi, proprio in occasione della gara di andata contro Sesto Imolese. Peraltro in rimonta, con l’ultima della classe che porta a casa i primi due set, per poi venire superata dai granata.

s.m.