Savino Del Bene, che occasione. C’è la neopromossa Talmassons. Per Il Bisonte l’ostacolo Milano

Turno infrasettimanale, stasera con inizio alle 20.30, per la quinta giornata del campionato di A1. La Savino Del Bene (diretta su Dazn e Vbtv), reduce dalla prima sconfitta della stagione, sarà impegnata a Palazzo Wanny contro la neopromossa Talmassons Fvg che approda per la prima volta nel massimo campionato. Nelle sue fila molte giovani di valore, quali Eze Chidera Blessing, miglior alzatrice dell’Europeo under 22 vinto dalle azzurre, e l’opposta Nicole Piomboni, argento agli Europei under 20; e giocatrici esperte come la schiacciatrice russa Yana Shcherban, ex che con Scandicci vinse la Coppa Cev 2022-23.

"Dovremo stare molto attenti – ammonisce il tecnico Gaspari –, la partita di Busto è stata molto negativa ma ci ha dimostrato che dobbiamo imparare a soffrire, a uscire dalle situazioni di difficoltà con una migliore gestione dell’errore e con la pazienza di affrontare squadre che giocano con l’ambizione di portar via punti importanti per la lotta alla salvezza".

Il Bisonte Firenze (diretta su Vbtv), dopo il 3-0 con cui ha battuto il Pinerolo, scenderà invece in campo a Monza contro il Numia Vero Volley Milano, una delle big del nostro campionato – terzo lo scorso anno – e vicecampione d’Europa che, nel proprio roster, vanta ben quattro campionesse olimpiche: Egonu (al momento indisponibile), Sylla, Danesi e Orro.

"Dopo aver passato due anni a Milano – confessa Bendandi, ex assistente di Gaspari su quella panchina –, sarà un’emozione tornare a giocare all’Arena di Monza; affrontiamo una squadra costruita per grandi traguardi, con individualità di spicco, e questo ci stimola e al tempo stesso ci permette di scendere in campo con una pressione diversa e con maggiore serenità; veniamo da una bellissima prestazione che ci dà tanta fiducia e come sempre chiederò alle ragazze di tenersi ben stretta la consapevolezza di quello che sono in grado di fare".

Franco Morabito