Savino Del Bene cinica e concreta. Vallefoglia costretto ad arrendersi

SAVINO DEL BENE

3

MEGABOX VALLEFOGLIA

0

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti ne, Herbots, Zhu Ting 11, Ruddins 11, Di Iulio, Villani ne, Ognjenovic 1, Parrocchiale (L1), Armini (L2) ne, Nwakalor 6, Washington ne, Carol 13, Antropova 15, Diop ne. All.: Barbolini

ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Provaroni, Degradi 10, Passaro ne, Cecconello 4, Panetoni (L1), Aleksic 6, Mingardi ne, Grosse Sharmann 11, Mancini ne, Giovannini, Dijkema 1, Kosheleva 3, Gardini 9, Cesarini (L2) ne. All.: Pistola A.

Arbitri: Rossi - Canessa

Parziali: 25-23, 25-14, 25-21.

Vittoria e altri tre punti d’oro per la Savino Del Bene Scandicci che al Palazzo Wanny supera il Vallefoglia al termine di una partita che ha regalato emozioni e spettacolo. Si sapeva che il Vallefoglia valesse di più di quanto non dica la classifica. In effetti la squadra marchigiana ha dato filo da torcere, non si è mai rassegnata neppure quando le padrone di casa avevano accumulato un consistente vantaggio. Però il divario tecnico si è fatto sentire; oltretutto con la Savino Del Bene che ha messo in mostra una varietà di schemi che hanno creato non poche difficoltà al di là della rete. In avvio Barbolini schiera Ognjenovic in palleggio, Antropova opposto, Carol e Nwakalor centrali, Ruddins e Zhu Ting in banda, e Parrocchiale libero. E la squadra è stata superiore in attacco (45%-37%), in ricezione (61%-42%) e a muro. Antropova 15 punti, tallonata da Carol (13), Ruddins e Zhu Ting (11) è stata la più prolifica; grande prova di Ognjenovic, premiata come MVP. Il primo set iniziava con lo scatto del Vallefoglia, in vantaggio sino all’11-11 quando Antropova e un muro vincente di Zhu Ting sembrava che dessero il via alla riscossa. Le avversarie si riportavano a +3 (15-18), Barbolini chamava il time-out, la squadra tornava avanti con Antropova, Ruddins e Carol ma si arrivava di nuovo al pari (23-23). Il set si chiudeva con l’errore in battuta del Vallefoglia e uno splendido diagonale di Zhu Ting. Nel secondo Scandicci sul 6-0, la reazione del Vallefoglia riapriva in parte i giochi ma non aveva seguito. E nel terzo, quando di nuovo sul 6-0 e poi sul 19-11 la Savino sembrava prendere la rincorsa, si è inceppato qualcosa. Poi, sul 24-21, un diagonale di Zhu Ting ha chiuso il match e scacciato la paura.

Franco Morabito