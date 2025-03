Savino Del Bene, gara-1 da dimenticare. Le ragazze di Gaspari travolte a Milano

N. VERO VOLLEY MILANO

3

SAVINO D. B. SCANDICCI

0

MILANO: Cazaute, Gelin (L1), Guidi ne, Heyrman ne, Pietrini ne, Orro 4, Danesi 6, Konstantinidou ne, Fukudome (L2) ne, Kurtagic 7, Smrek, Sylla 8, Egonu 23, Daalderop 10. All.: Lavarini S.

SCANDICCI: Ribechi, Herbots 5, Castillo (L1), Ruddins ne, Mancini ne, Ognjenovic 1, Parrocchiale (L2) ne, Bajema 1, Graziani, Nwakalor 3, Carol 6, Antropova 17, Mingardi 10, Ung Enriquez ne. All.: Gaspari M.

Arbitri: Luciani – Brunelli

Parziali: 25-19, 25-22, 25-21

Con un perentorio 3-0 Milano si aggiudica in appena un’ora e mezzo gara-1 delle semifinali scudetto. La Savino Del Bene, dopo essere stata avanti per 4-0 e 7-2 nel primo set, è a poco a poco uscita di scena, incapace di reagire alla forza delle padrone di casa che hanno avuto nel muro e nella varietà dell’attacco le carte vincenti. Gaspari ha cercato di ridare carica ma la squadra vista in campo all’Allianz Cloud (5.259 spettatori) è sembrata irriconoscibile rispetto a quella che nelle precedenti tre partite di questa stagione, fra campionato e Coppa Italia, aveva sempre lottato alla pari fino al quinto set.

La Mvp Egonu su tutte, con 23 palle a terra, 1 ace, 2 muri e il 45% di efficienza ma anche la coppia di banda Sylla (8) e Daalderop (10) è stata una spina nel fianco delle biancoblù, come le due centrali Danesi e Kurtagic, con 13 centri in due. Sull’altro fronte Antropova (17 punti, 1 ace e 2 muri) è stata la migliore nel guidare la riscossa con Mingardi (10), Herbots (5) e Carol (6) a darle sostegno ma non è bastato: troppa la fatica pagata nel dover rincorrere.

La svolta nel primo set è arrivata sul 7-2 per Scandicci che era partito benissimo con due schegge di Kate e tre di Mingardi. A quel punto, però, Milano ha alzato il muro e ha fatto praticamente corsa a sé. Nel secondo, ancora sempre avanti; Scandicci si riportava a ridosso ma arrivato a -1 (21-20), si impiombava sui pedali. Nel terzo, infine, dal 14-8 per Milano, con Carol, Herbots e due ace di Mingardi si faceva di nuovo sotto (14-12) ma lo strapotere di Egonu e compagne prendeva ancora il sopravvento. Gara-2 è in programma domenica 30 marzo a Palazzo Wanny a partire dalle 21.30.

Franco Morabito