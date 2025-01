Savino Del Bene in Romania, caccia al pass per i quarti di finale

Con la vittoria di sabato scorso sul Perugia che, oltre al morale, ha rafforzato il secondo posto in A1, la Savino Del Bene si rituffa in Europa con la quinta partita di Cev Champions League in programma stasera alle 18 ora italiana (diretta Sky e Dazn) in Romania contro il Cso Voluntary 2005. Finora Scandicci è a punteggio pieno nella Pool E di Champions avendo vinto tutte e quattro le partite precedenti, compresa quella di andata contro le rumene che si giocò a Palazzo Wanny a novembre, nella quale le biancoblù, con Herbots, Nwakalor e Antropova in panchina, si imposero col punteggio di 3-0 con Carol sugli scudi con 15 punti, 1 ace e 5 muri, e Mingardi (11).

Quando, oltre a quella di stasera manca solo un’altra partita per concludere il girone – passano ai quarti le prime due – la squadra di Gaspari è al comando della classifica con 12 punti ma dietro di sé ha una situazione ancora fluida, con le polacche del Bielsko – Biala (prossime avversarie della Savino Del Bene, il 22 gennaio a Palazzo Wanny) a -6 e la coppia formata dal Voluntary e dalle tedesche dello Stuttgart a -9.

La partita di oggi, quindi, è importante e potrebbe essere decisiva perché in caso di vittoria dello Scandicci gli garantirebbe il matematico passaggio ai quarti di finale come primo della Pool. Nella scorsa stagione la squadra rumena, allora guidata da Gianni Caprara, si aggiudicò il campionato nazionale qualificandosi per la prima volta alla Champions; quest’anno è stata affidata a un altro italiano -Stefano Saja, alla sua prima esperienza all’estero dopo più di un decennio sulle panchine della Serie A – e finora ha vinto la Supercoppa rumena ed è seconda in campionato, a un solo punto di distanza dalla capolista Dinamo Bucuresti.

Franco Morabito