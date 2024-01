Savino Del Bene, nel futuro sempre l’Eczacibasi. Le turche devono passare dalla sfida col Dnipro

Le cinque prime classificate hanno guadagnato l’accesso diretto ai quarti di finale.

La Savino Del Bene è una di queste cinque e nello specifico, avendo raccolto sei vittorie su sei gare disputate, con un bottino di 18 punti conquistati e un bilancio di 18 set vinti e appena 2 persi, si è qualificata ai quarti di finale come seconda miglior prima. Per effetto di questo cammino pressoché perfetto, la formazione di Barbolini sarà chiamata ad affrontare la vincente del turno di play off che contrapporrà l’Eczacıbaşı Dynavit Istanbul (seconda miglior seconda) e il SC “Prometey” Dnipro (la peggior seconda qualificata).

Le gare dei quarti di finale si disputeranno nelle ultime due settimane di febbraio. Questa la griglia delle sfide ad eliminazione diretta, ogni turno sarà giocato in gara di andata e ritorno, fatta eccezione per la finale.

Sono tre le formazioni ad aver terminato il proprio girone a quota 18 punti, ovvero da imbattute, si tratta di: Fenerbache Opet Istanbul, Savino Del Bene Volley e A. Carraro Imoco Conegliano.