Uisp Modena riapre scuola di arti marziali a Vila Mimosa: progetto 'Indo Juntos'

Dopo otto anni di stop delle attività, dovuti "prima al fallimento della municipalità di Rio de Janeiro poi al Covid", Uisp Modena, con la sua odv Uisp Modena Solidarietà, è tornata a Rio per riaprire una scuola di arti marziali nel quartiere di Vila Mimosa.

"Un quartiere di circa 6000 abitanti – racconta Paolo Belluzzi, presidente di Uisp Modena Solidarietà – nel quale oltre 400 bambini al di sotto dei 14 anni non hanno vicino casa nessuna struttura, né scuole né impianti sportivi. L’unico luogo di ritrovo sono i bar e le attività commerciali connesse alla prostituzione, che è il motivo per cui la zona è tristemente nota. I ragazzi vanno a scuola in un altro quartiere, quindi, e nessuno di loro può fare sport".

Il primo progetto, una scuola di judo, era nato oltre dieci anni fa: "Come Uisp abbiamo intercettato questo bisogno nel 2012 – continua Belluzzi – lavorando poi a un progetto aggregativo che utilizzava gli spazi di un consultorio pubblico, unico presidio sociale della zona, appoggiandoci all’associazione Amocavim, il sodalizio degli abitanti del quartiere che fin dall’inizio è stata con noi. Fino al 2016 abbiamo educato allo sport oltre 70 bambini, portandoli anche a vivere l’esperienza di visitare il Parco Olimpico durante i Giochi".

Proprio i Giochi del 2016 sono stati una delle cause del fallimento della municipalità: niente più spazi, allora, e dopo pochi anni la tegola delle chiusure per Covid. Nel dicembre 2023 si sono riattivati i contatti con Amocavim, che nel frattempo aveva ripreso in mano i locali dell’ex consultorio, nel 2024 l’aula per le lezioni è stata risistemata. Grazie poi al maestro Alfredo Apicella e a Coni Brasile si è organizzato un nuovo corso, questa volte di karate, che coinvolge già due classi da 15 bambini e bambine ciascuna, al sabato mattina.

"Dopo otto anni siamo felici di ricostruire uno spazio di comunità basato sull’attività sportiva – conclude Belluzzi –. Così offriamo a una nuova generazione di ragazzi e ragazze l’opportunità educativa e sociale che soltanto lo sport può dare. Ora l’obiettivo è dare continuità a questo progetto che abbiamo chiamato ‘Indo Juntos’, camminando insieme".

L’attività gode del sostegno del Comune di Maranello, storico partner di Uisp Modena Solidarietà, mentre i primi kimono sono arrivati in Brasile grazie alla raccolta del settore Discipline Orientali Uisp Modena.

Alessandro Trebbi