Savino Del Bene. Presa Giulia Gennari:: "Ho tantissimi stimoli"

Altro arrivo di qualità alla Savino Del Bene: quello della palleggiatrice romana Giulia Gennari, 28 anni il 23 giugno, che andrà a integrare il ruolo già occupato dalla confermata Maja Ognjenovic. Dopo un lungo percorso nelle giovanili, con numerose presenze nelle Nazionali under 18 e 19 e due stagioni in B1 col Club Italia, e in A2 con Pesaro e Martignacco, Gennari approda a Conegliano in A1 e con la squadra veneta, dal 2019 al 2022, colleziona tre Supercoppe italiane, il Mondiale per club, tre Coppe Italia, due scudetti e la Champions League 2020-2021. Nella scorsa stagione ha giocato a Bergamo dove, in 26 partite, ha realizzato 109 punti, 53 muri vincenti e 13 ace ottenendo, grazie alle sue prestazioni, anche la prima convocazione nella Nazionale maggiore.

"Sono molto contenta di venire a giocare qui – ha detto -, in una squadra di vertice con compagne che ho sempre ammirato, l’accoglienza è stata fantastica. Ho scelto la Savino Del Bene per la sfida che rappresenta: per me sarà un grande anno, ricco di stimoli".

f.m.