Savino Del Bene, volley show. Pinerolo ko nei quarti di Coppa. Sfatato il tabù delle Final Four

SAVINO DEL BENE

3

WASH4GREEN PINEROLO

1

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti n.e., Herbots 9, Zhu Ting 16, Ruddins (L2) n.e., Di Iulio, Villani 6, Ognjenovic 3, Parrocchiale (L1), Armini n.e., Nwakalor 10, Washington n.e., Carol 11, Antropova 21, Diop. All.: Barbolini M.

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 12, Cosi n.e., Cambi 3, Di Mario, Polder 9, Monetti n.e., Moro (L1), Storck 15, Németh 1, Mason, Akrari 6, Ungureanu 18. All.: Marchiaro M.

Arbitri: Canessa – Verrascina

Parziali: 25-20, 21-25, 25-17, 25-17

È Final Four, finalmente. Nei quarti di finale di Coppa Italia la Savino Del Bene batte 3-1 il Pinerolo e festeggia l’ingresso fra le top quattro. Tabù sfatato anche per Barbolini che a Scandicci non era ancora riuscito a centrare questo traguardo. Avvio con Ognjenovic, Antropova, Nwakalor, Carol, Zhu Ting e Villani, e Parrocchiale libero. Il primo set procede punto a punto fino al 12 pari, Scandicci ha qualche incertezza in ricezione mentre l’attacco impatta contro il muro. Pinerolo si porta a +3 (12-15), Barbolini chiama in campo Herbots, esce Villani, le biancoblù lo riagguantano e vanno in fuga. Sul 18-17 imboccano la discesa e scappano. Di Antropova, Ognjenovic, Zhu Ting e Nwakalor i punti che portano sull’1-0. Anche la seconda frazione è in equilibrio fino al 16 pari. Ma ora è Pinerolo che punge di più. Esce Zhu Ting, rientra Herbots ma le piemontesi vanno a punto con Ungureanu e Storck e siglano l’1-1. Il passo falso scuote le biancoblù che al rientro in campo si ritrovano, il terzo set è a senso unico con Herbots scatenata, Zhu Ting che recupera precisione e potenza e il duo Carol-Antropova insuperabile a muro. Il vantaggio è incolmabile e sul 24-17 Nwakalor firma il 2-1. L’ultima frazione chiude i conti, ancora con le padrone di casa in cattedra. Pinerolo non abdica ma non riesce più a rientrare in partita. Antropova top scorer (21), Zhu Ting 16, Carol 11 e MVP del match.

Franco Morabito