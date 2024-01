Savino, il volley a tutto gas. Oggi è ancora campionato

Non c’è tregua per la Savino Del Bene Scandicci che, dopo la vittoria trionfale di martedì scorso in Cev Champions League contro le campionesse del mondo dell’Eczacibasi Istanbul e l‘ingresso fra le prime otto squadre d’Europa, stasera alle 21 nella diciassettesima giornata di A1 scende di nuovo in campo al Pala Radi di Cremona contro la Trasporti Pesanti Casalmaggiore, penultima in classifica ma reduce dalla vittoria al tie break ottenuta la scorsa settimana in casa dell’Itas Trentino.

La squadra di Barbolini torna a giocare in campionato dopo la sconfitta per 0-3 subìta ad opera del Vero Volley Milano che ha interrotto la striscia delle dieci vittorie consecutive impedendole anche il sorpasso delle lombarde in classifica; ora è terza a 5 punti da Milano e a 8 da Conegliano ma dovrà guardarsi alle spalle dal Novara che insegue a -2. Obiettivo d’obbligo per le biancoblù è quindi quello di vincere e di tornare a casa con l’intera posta per mantenere le distanze. Il divario tecnico fra Scandicci e Casalmaggiore è notevole ma Linda Nwakalor, una fra le migliori in campo in Turchia dove fu eletta Mvp del match, dà una scossa: "Non dobbiamo abbassare la guardia e rimanere concentrate dall’inizio alla fine perché altrimenti potremmo soffrire e avere dei momenti di difficoltà. Sono però sicura che riusciremo a fare una bella partita e una buona prestazione". Con la maglia del Casalmaggiore c’è la schiacciatrice Elena Perinelli che giocò a Scandicci nel campionato 2014 - 2015. Dall’altra parte, invece, Barbolini che allenò la formazione lombarda nella stagione 2015-2016 nella quale conquistò due trofei prestigiosi: la Supercoppa italiana e la Cev Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma volleyballworld.tv.

Franco Morabito