Savino, missione possibile. Oggi il bis con Conegliano

Smaltita l’euforia del trionfo in gara 1 delle finali scudetto contro le pluricampionesse in carica del Conegliano, la Savino Del Bene Scandicci sarà di nuovo in campo stasera alle 20.30 in un Palazzo Wanny esaurito per bissare quell’impresa e fare un altro passo avanti verso il titolo, che verrà assegnato al meglio delle tre gare su cinque. Dall’altra parte troverà, però, una squadra assatanata che vorrà riscattare la prima sconfitta casalinga di questa stagione e pareggiare i conti per tornare a correre.

A Treviso le Pantere hanno fatto leggermente meglio in ricezione, in attacco e a muro ma Scandicci ha vinto per la gestione complessiva dell’incontro, capace di recuperare quando era sotto e di assestare i colpi decisivi al momento giusto. Questo, grazie in primo luogo alla regia di Ognjenovic, magistrale nelle trame con le quali la strepitosa Antropova (MVP con 31 punti, 5 ace e 3 muri) ha dato sfogo ai suoi affondi vincendo alla lunga il confronto con l’ex biancoblù Haak. Altrettanto determinanti sono state Zhu Ting (16) che in questo finale di stagione sta tornando ai più alti livelli, Herbots con 14, otto dei quali tutti nel quarto set, e Parrocchiale autrice di alcuni recuperi miracolosi.

L’altro perno sul quale in gara-1 Scandicci ha costruito il successo è stata l’abilità di Barbolini nel ruotare il sestetto facendo entrare nel finale Diop e Washinghton al posto di Carol e Nwakalor che avevano già dato tutto: due ingressi che hanno ridato verve a una squadra sfinita e disorientato al di là della rete. Detto questo, contro giocatrici eccelse come Wolosz, Haak, Plummer, Robinson, Lubian, Fahr e De Gennaro non c’è però mai niente di scontato e stasera, anche se a +1, la Savino Del Bene dovrà giocare come se ripartisse da zero. Diretta tv su Rai Sport, Sky Sport e Vbtv.

Franco Morabito