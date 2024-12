Sconfitta a sorpresa. Invicta ko con il Genova

Sconfitta casalinga pesante per l’Invicta di serie B. La truppa di Fabrizio Rolando, nell’undicesimo turno di campionato, ha ceduto per tre set a uno in casa contro il Cus Genova che ha sbancato il PalaMaroncelli di Marina di Grosseto con i seguenti parziali: 25-18, 18-25, 18-25, 23-25. Dopo aver battuta la capolista Ama San Martino la scorsa settimana per i grossetani c’è stato un netto passo indietro. I grossetani hanno subìto il gioco della squadra avversaria, e in fase realizzativa alcuni elementi del team di Rolando sono apparsi sottotono. Cosa che ha finito per influenzare il gioco della formazione di casa.

Il Cus Genova comunque si è dimostrato essere una squadra ben più solida del previsto. L’opposto ligure, Poggio, ha fatto il bello e cattivo tempo. Così come il centrale. I due uomini che Rolando temeva di più si sono rivelati determinanti per la vittoria dei genovesi. Eppure il primo set se lo era portato a casa l’Invicta. Poi però la gara ha preso la direzione del Cus, con Genova che ha vinto con merito il secondo e il terzo set dominando nel gioco e tenendo sempre a distanza l’Invicta. Nel quarto set le due formazioni hanno lottato punto a punto, ma la squadra di casa ha comunque faticato tantissimo per tutta la partita, soprattutto in ricezione, condizionata dalle percentuali in attacco piuttosto basse. La squadra di coach Rolando è attesa da una gara in trasferta assai difficile nel turno infrasettimanale, che si giocherà mercoledì prossimo, quando farà visita alle 21 ai Lupi di Santa Croce secondi in classifica.