Sede da stabilire. Finale in gara secca il prossimo 4 maggio

A meno di colpi di scena, l’Allianz Vero Volley Milano eviterà i playoff di Champions League (in programma tra andata e ritorno dal 30 gennaio all’8 febbraio) e tornerà in campo nella massima competizione continentale direttamente ai quarti di finale, che si svolgeranno dal 20 al 29 febbraio. Le semifinali, con lo stesso format, saranno dal 12 al 21 marzo, mentre la finale in gara secca in sede ancora da fissare si giocherà il 4 maggio.

A.G.