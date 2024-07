Volley A2 femminile. In campo Bulaich della Cbf Balducci con la nazionale

Ci sarà anche la neo schiacciatrice arancionera Daniela Bulaich tra le protagoniste con la maglia dell’Argentina, la sua Nazionale, nella Challenger Cup Fivb 2024 che si svolgerà a Manila, nelle Filippine, da oggi fino a domenica. "Las Panteras" scenderanno in campo nel torneo internazionale che mette in palio un posto per la Vnl 2025. Oltre alle argentine, parteciperanno Belgio, Repubblica Ceca, Kenya, le Filippine, Porto Rico, Svezia e Vietnam. Oggi e domani si disputeranno le sfide dei quarti: l’Argentina di Daniela Bulaich affronterà domani alle 9 italiane la Repubblica Ceca, si troveranno di fronte la sedicesima e diciassettesima squadra del ranking Fivb. Chi vince incontrerà nella semifinale di sabato la vincente dell’altro quarto tra Filippine e Vietnam. Dall’altra parte del tabellone, invece, si sfideranno oggi nei quarti Porto Rico contro Kenya e Belgio contro Svezia. Le Finali 1° e 3° posto sono in programma domenica rispettivamente alle 9 e 12.30 italiane. Le gare saranno trasmesse su Vbtv.

Per Bulaich, che da cinque anni veste la maglia dell’Argentina con cui ha anche disputato le Olimpiadi di Tokyo, un’occasione importante per agguantare l’accesso alla prossima edizione della Vnl. Si tratta del primo impegno di un’estate che vedrà in azione la neo schiacciatrice della Cbf Balducci non solo nella Challenger Cup Fivb ma anche nella Copa Panamericana, in programma la seconda metà di agosto in Messico.