Semifinale Playoff: Gruppo Consoli Sferc Brescia sfida Emma Villas

Domani primo episodio della serie di semifinale tra Gruppo Consoli Sferc Brescia e Emma Villas. Biancoblù in striscia super positiva, reduci da dieci vittorie di fila: "Andiamo a sfidare una squadra molto forte che fino a questo momento ha già fatto vedere tante volte quali sono le proprie qualità – ha detto il centrale Victorio Ceban (nella foto), titolare dopo l’infortunio di capitan Rossi –. Non sarà semplice giocare in casa loro, ci stiamo allenando per poterci esprimere al meglio. Noi siamo in crescita, lo stiamo dimostrando, e non ci dobbiamo fermare qui. È fantastico giocare nei playoff. La serie contro Ravenna è stata veramente molto emozionante, tutti vorrebbero giocare partite come quelle che abbiamo appena vissuto".

La sfida con Brescia è un deja-vu per Emma Villas: nella passata stagione le due squadre si sono ritrovate all’altezza dei quarti di finale playoff, con vittoria per 2-0 della formazione biancoblù, brava a sfruttare il fattore campo in gara1 e poi a vincere al tiebreak al Centro Sportivo San Filippo, con grande rimonta nel quinto set da uno svantaggio di sei punti (2-8), per assicurarsi il pass per le semifinali. Sfida incrociata anche nel 2021, in quel caso in semifinale: Brescia aveva appena eliminato a sorpresa la grande favorita Bergamo (ai tempi allenata da coach Graziosi) e bissò il colpaccio anche con Siena, ribaltando il fattore campo in gara uno e poi chiudendo i conti in gara4 (ai tempi si giocava al meglio delle cinque partite).