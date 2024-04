Serata di derby. A Montelupo c’è il Fucecchio

Serata di derby oggi alle 21 al Pala Bitossi di via Marconi a Montelupo, dove scenderanno in campo Asp Montelupo e Pallavolo Fucecchio. Il match è valido come recupero della diciannovesima giornata del girone B di Serie C femminile, non andato in scena nello scorso weekend. Le padrone di casa sono seste in classifica con 24 punti, mentre le bianconere le precedono di una posizione e di 4 lunghezze. Le due squadre sono ormai purtroppo tagliate fuori dai play-off, ma stanno disputando un campionato durante il quale si sono tolte diverse soddisfazioni, susseguenti ad un periodo iniziale incerto. Nelle due compagini hanno esordito anche diverse ragazze giovani che faranno sicuramente bene il prossimo anno. Certo che raggiungere anche solo i margini dei play-off sarà una grande soddisfazione per ambedue le squadre. Per questo, anche a causa di un po di sano campanilismo, la sfida di questa sera possa rivelarsi particolarmente combattuta e avvincente. Un altro step di crescita, insomma, per tutte e due le squadre. Ad arbitrare l’incontro sarà Francesca Massi.

f.d.c.