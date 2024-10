SERIE A1. Conegliano facile contro Busto Arsizio. Milano e Bergamo, primi successi

Vero Volley e Volley Bergamo cominciano bene la stagione. Per Busto Arsizio, invece, un preventivabile ko in casa delle invincibili di Conegliano. La Eurotek di Busto Arsizio ha fatto quel che ha potuto ma contro le pantere campionesse di tutto, trascinate da Haak, Gabi e Lanier, è andata subito sotto perdendo il primo set per 25-15. Buona prova nel secondo delle farfalle, con Olaya bene in attacco, che si portano sul 15-12 ma nel finale Conegliano cambia marcia e Haak e la Mvp Lanier firmano il 25-22. Nel terzo l’Imoco scappa via (19-11) e chiude con un facile 25-15. Niente drammi per le bustocche, le partite salvezza sono altre.

Debutto vincente per la corazzata Vero Volley Milano che, senza Egonu fuori un mese e mezzo, vince a Pinerolo per 3-1. Il primo set è un romanzo chilometrico… ma il finale è delle Pinelle (40-38). Poi le olimpioniche di Milano, Orro, Danesi (12) e Sylla (16), alzano il ritmo e la Vero Volley vince il secondo set (25-20), il terzo (25-21) e chiudono col 25-20 nel quarto. Bergamo vince 3-0 in casa della neopromossa Perugia il primo match salvezza stagionale. Nel primo set le orobiche vanno sotto (15-9), poi recuperano e passano 25-22 grazie ad un’ottima Mlejnkova. Equilibrio nel secondo set, poi Piani mette a terra il 24-22 e Bergamo chiude sul 25-23. E nel terzo set l’mvp Mlejnkova, 12 punti, strappa sul 17-14 mentre Piani, 11 punti con 3 ace, e Bolzonetti mettono i punti del 25-19.

Fulvio D’Eri