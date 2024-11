Serie A1 femminile. C’è Pinerolo-Bergamo. Busto trova il fanalino

Le farfalle vanno a Cuneo per continuare a volare alto mentre la Volley Bergamo 1991 è attesa dalla difficile sfida in casa del Pinerolo dove proverà a riprendere il cammino dopo due ko di fila. La Eurotek Uyba Busto Arsizio, sesta a pari merito con Bergamo e Vallefoglia e sorpresissima di questa prima parte di stagione, cerca una vittoria pesante a Cuneo per salire ancor più in classifica e mantenere un rendimento da primissime posizioni. La formazione bustocca, trascinata da Jennifer Boldini (nella foto) in regia ma anche da Kunzler, Obossa, Sartori e Piva, nelle ultime 5 partite, dopo aver cambiato guida tecnica e aver ritrovato armonia, hanno conquistato 12 punti, superando anche due big come Novara e Scandicci, e oggi alle 17 sono chiamate a vincere a Cuneo, contro le "gatte" reduci dal pesante ko di Perugia, per continuare la marcia nelle zone medio alte della graduatoria. Questo il pensiero di Federica Pelloni, giovane libero della Uyba. "Sarà sicuramente una trasferta difficile. Cuneo ha bisogno di punti e vorrà riscattare la sconfitta con Perugia. Noi dovremo entrare in campo come nelle ultime partite, con la voglia di combattere su ogni pallone. Ora arrivano per noi le partite che contano tanto e che ci potrebbero far entrare tra le prime otto e quindi qualificare per la Coppa Italia".

Sempre oggi alle 17 la Volley Bergamo 1991, una delle liete sorprese della stagione che staziona in sesta posizione con 12 punti, scende in campo al PalaBus Company di Villafranca Piemonte contro le padrone di casa della Wash4Green Pinerolo che inseguono a meno 2 e che hanno la grande chance di piazzare il sorpasso. Ma la Bergamo di Vittoria Piani è pronta a vender cara la pelle per ritornare a vincere dopo due sconfitte consecutive. "Mi aspetto una avversaria pronta a darci del filo da torcere – avverte il libero delle bergamasche Alessandra Mistretta -. Dovremo essere brave a trovare i loro punti deboli e giocare su questi. Vogliamo riprendere la scia positiva, ci sono tante squadre in un pugno di punti, è importantissimo muovere la classifica".Fulvio D’Eri