Serie A1 femminile, i recuperi: Milano ospita Pinerolo. Notte di stelle a Busto: arriva Conegliano

La Eurotek Uyba Busto ospita l’invincibile Imoco Conegliano mentre la Numia Vero Volley Milano riceve la Wash4green Pinerolo. Quella odierna sarà una serata dedicata ai due recuperi che, resisi necessari a suo tempo per permettere a Conegliano e a Milano di partecipare al Mondiale per club vinto dalle venete. Dopo aver affrontato domenica la Vero Volley Milano, perdendo con onore per 3-0 in un palazzetto sold out, continuano gli impegni di prestigio per le ragazze di coach Enrico Barbolini. Anche stasera, con inizio alle 20.30, si prevede una buona cornice di pubblico, e i 3000 della E-Work Arena proveranno a sostenere una Uyba che, settima e coi playoff ormai in tasca, dovrà sovvertire un pronostico avverso come mai perché l’Imoco finora ha vinto tutte e 19 le partite disputate dominando la regular season dall’alto dei suoi 57 punti, il massimo possibile, dei suoi 57 set vinti e 4 persi. Per far bella figura le farfalle (che hanno confermato anche per l’anno prossimo la corteggiatissima Rebecca Piva) dovranno giocare in maniera più leggera e sfrontata rispetto al match contro Milano, così come ci ha detto la sua leader Jennifer Boldini. "C’è la voglia di azzerare subito la partita con Milano, penso che abbiamo tutte le qualità per fare meglio di domenica, anche se sappiamo che la partita con Conegliano sarà ancor più difficile. Spero in un’arena ancora caldissima e credo che, contro la prima della classe, dovremo entrare con la mente libera: domenica abbiamo avuto un po’ di paura e abbiamo pensato troppo…".

Alle 20, invece, al Palalido di Milano la Numia Vero Volley di Paola Egonu affronta una Pinerolo in difficoltà, reduce dall’inatteso e pesante ko per 3-0 sul campo di Talmassons. L’obiettivo delle milanesi, terze in classifica, è quello di vincere per ritornare in scia, a -1, della Savino Del Bene Scandicci con la quale si giocherà fino alla fine della stagione la seconda piazza.

Fulvio D’Eri