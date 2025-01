Serie A2 femminile. Cbf Balducci, Lionetti: "Una vittoria complicata»

"È stata una vittoria molto complicata, perché Brescia ha dimostrato di avere la capacità di rimanere sempre in partita". Valerio Lionetti, coach della Cbf Balducci, commenta il successo esterno 1-3. "Anche noi – aggiunge – siamo rimasti sempre attaccati alla gara, a parte il calo nel secondo set. Siamo cresciuti nell’arco della partita". Lionetti individua il momento chiave del match nel quarto set, quando "le ragazze sono riuscite a superare un momento complicato". Infine il tecnico si complimenta con Luca Martinelli e Nicola Bacaloni, componenti dello staff tecnico. "Tanti dei cambi effettuati – dice – sono frutto del loro lavoro, sono aspetti che magari non si percepiscono da fuori ma stanno portando avanti un programma redditizio". L’opposta Clara Decortes, MVP del match, ha firmato 22 punti: "È stata una vittoria conquistata con fatica. Brescia ci ha messo in difficoltà, specie nel secondo set, ma noi siamo state brave a rimanere lucide nei momenti difficili". "Brescia – aggiunge Valria Battista, 17 punti – non è un campo facile, siamo state brave a tenere botta. Magari all’inizio ci sono stati un po’ di errori che siamo riuscite però a gestire bene durante il corso della partita. Brescia ha un gioco bello, hanno saputo fare dei colpi difficili comunque da contenere".