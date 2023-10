Serie A2 femminile, la cbf balducci a offanengo. Saja: "Dobbiamo mettere in difficoltà le avversarie in ricezione»

La Cbf Balducci va a caccia di conferme e della terza vittoria di fila nel campionato di A2 di volley femminile. Oggi la squadra maceratese affronterà alle 17 (diretta Volleyball TV e Studio 7 TV canale 78 Marche) la Trasporti Bressan Offanengo al PalaCoin della cittadina in provincia di Cremona. Le due squadre sono appaiate a 4 punti: le lombarde sono reduci dal successo (3-0) su Lecco mentre Fiesoli (foto) e compagne hanno piegato al tie break Mondovì. Il tecnico locale Giorgio Bolzoni si affida alla regia di Ulrike Bridi in diagonale con l’opposta Giorgia Sironi, al centro ecco l’ex di turno Sara Tajè in coppia Elisa D’Este, in banda spazio ai colpi della brasiliana Tamara Abila De Paula assieme a Francesca Trevisan. Il libero è Federica Pelloni. "A Offanengo – sottolinea Stefano Saja, coach della Cbf Balducci – mi aspetto una gara complessa perché hanno un palazzetto sempre molto caldo. È una squadra che, se non viene messa in difficoltà in ricezione, può contare su attaccanti che danno particolarmente fastidio. Comunque sia, noi abbiamo bisogno di guardare a noi stessi, abbiamo bisogno di finalmente giocare per i tre punti, cosa che non siamo riusciti a fare in questo inizio stagione". Dall’altra parte ecco l’opinione di coach Bolzoni: "È difficile trovare punti deboli nell’organico di Macerata. A parità di livello di prestazione, loro sono superiori; bisogna cercare di giocare bene e di mettere in difficoltà l’avversario in alcune situazioni, come può essere la ricezione o il muro-difesa. Contro formazioni del genere bisogna cercare di approfittare di un loro momento negativo e spingere in quel frangente, ma non è facile".