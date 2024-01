Serie A2 femminile. La Cbf Balducci a Olbia per mantenere la vetta e arricchire il bottino di punti per la seconda fase

La Cbf Balducci chiude alle 17 di oggi a Olbia il cammino della prima fase della Serie A2 Tigotà. Le arancionere, oltre alla conferma definitiva del primo posto nel Girone B, cercano soprattutto punti fondamentali in chiave Pool Promozione, visto che nella seconda fase le formazioni qualificate si porteranno dietro il punteggio conseguito in regular season. Oggi non sarà semplice battere un avversario galvanizzato dalla vittoria ottenuta domenica scorsa a Montecchio che ha messo fine ad una serie negativa di otto sconfitte di fila. Federica Busolini, centrale della Cbf Balducci, non è partita per la Sardegna essendo ferma per l’infortunio al ginocchio destro ancora in corso di valutazione. "È una partita che nasconde delle insidie – avverte Aurora Morandini, libero della formazione maceratese – con un avversario che ha interrotto il momento negativo vincendo 3-0 a Montecchio, un campo difficile per qualsiasi avversario. Noi stiamo lavorando bene in palestra e andiamo in Sardegna tranquille, cercando di esprimere come sempre la nostra pallavolo".

Olbia dovrebbe avere in regia l’austriaca Dana Schmit in diagonale con la giovanissima e promettente opposta Virginia Adriano. Al centro ci sono Islam Gannar e Melissa Marku, ampio il reparto schiaccatrici con la maceratese Laura Partenio, arrivata a stagione in corso, assieme a Bianca Orlandi con le alternative della giapponese Yuka Imamura e di Sara Fontemaggi. Il libero è Sophie Blasi. "Vogliamo continuare a fare bene e credo – dice il libero Blasi – che la vittoria contro Montecchio ci abbia dato la giusta dose di carica per affrontare l’ultima partita di regular season e la pool salvezza".

È la quarta volta che le due squadre si sfidano: il bilancio vede finora due vittorie arancionere (tra cui il 3-0 della gara di andata dell’attuale stagione) e una per le sarde. La finlandese Piia Korhonen è l’ex di turno avendo giocato con il club sardo nel campionato 2020-2021. Gli arbitri dell’incontro sono Giorgia Adamo e Riccardo Faia. Per le gare in trasferta è possibile vedere la Cbf Balducci in diretta tv nelle Marche su Studio 7 TV Canale 78.