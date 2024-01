Serie A2 femminile. La Cbf Balducci domani a Olbia: "Vogliamo finire con la vittoria»

"A Olbia per conquistare i 3 punti, anche se non mancheranno le insidie". Michele Carancini, coach della Cbf Balducci, fissa l’obiettivo per l’ultima gara di regular season dell’A2 di volley femminile. "La vittoria – spiega – è importante perché i punti conquistati nella prima parte di stagione saranno ereditati nella Pool Promozione che inizierà il 28 gennaio con il match a Perugia". Ma adesso c’è da pensare all’Olbia. "Non sarà una partita semplice per la forza dell’avversario, per la lunga trasferta, per le caratteristiche di un palas grande, freddo e buio, ma ciò non cambia assolutamente l’obiettivo". Olbia ha 15 punti ed è in penultima posizione. "La classifica non ne rispecchia il valore. Le sarde hanno in Virginia Adriano un’opposta alta e con diversi colpi che può mettere in difficoltà qualsiasi avversario, in posto 4 possono ora contare sull’esperta maceratese Laura Partenio, al palleggio c’è una giocatrice brava ed ecco perché ritengo Olbia una formazione interessante". Servirà una Cbf Balducci all’altezza della situazione. "Dovremo essere aggressivi al servizio e lavorare molto bene nella fase break". Non sarà disponibile la centrale Federica Busolini per infortunio e molto probabilmente l’opposta Piia Korhonen non sarà schierata in campo nella speranza che possa recuperare per la seconda fase della stagione. "Le ragazze stanno lavorando bene in palestra. Si vedono i piccoli cambiamenti apportati ed ecco perché sono fiducioso". Il tecnico spiega dove ha lavorato. "Abbiamo sistemato qualcosa nel muro difesa e nella distribuzione del palleggiatore".

La Cbf Balducci lancia una campagna abbonamenti invernale per seguire dal vivo la pool promozione e gli eventuali playoff La tessera permetterà di entrare a tutte le gare interne della pool promozione (5 gare) e degli eventuali playoff (fino a 4 gare). Il prezzo è di 40 euro e 30 ridotto per under 18, over 70 e universitari. Le tessere sono in vendita in esclusiva nei centri Lume fitness club di Macerata e Montecassiano. Si possono acquistare lunedì 29 al Centro Lume Fitness di Macerata, piazzale Mario Fattorini 1 (ore 12-14.30); il giorno doppo nel centro fitness di Montecassiano, via Piermanni 3 (10-15; 17-20) dove dalle 18.30 ci saranno anche alcune giocatrici. Il primo febbraio a Macerata (10-15; 17-20), anche in questo caso dalle 18.30 ci saranno alcune atlete. Chi acquista l’abbonamento avrà in regalo il calendario della Cbf Balducci e una settimana gratuita All inclusive da usufruire in uno dei due centri fitness.