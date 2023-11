Serie a2 femminile. Saja: "Cbf Balducci in Puglia a caccia di punti per la Coppa Italia»

"Affrontiamo un’avversaria costretta a fare punti in questa fase della stagione e quando una squadra si trova spalle a muro può mettere sul piatto una qualità superiore rispetto alle precedenti partite". Stefano Saja (foto), coach della Cbf Balducci, parla della sfida a Melendugno nella penultima giornata del girone di andata dell’A2 di volley femminile. Le maceratesi, seconde in classifica, giocano a casa del fanalino di coda assieme a Offanengo. "Sono queste – spiega il tecnico – le prove che nascondono più insidie. Loro devono fare punti, a noi servono anche per la qualificazione alla Coppa Italia, nel contempo dobbiamo gestire qualche acciacco e per lo staff sanitario è stata una settimana di lavoro". Domenica scorsa il tecnico non ha potuto contare su Busolini e Vittorini che ora appaiono in costante recupero, ma ci sono anche delle situazioni da gestire con giocatrici non al top. "Non si devono forzare i recuperi ma nel frattempo occorre muovere la classifica. Ogni punto è fondamentale in una stagione con tante tappe intermedie, la più vicina è la qualificazione alla Coppa Italia con la migliore classifica alla fine del girone di andata. Dobbiamo fare punti e contemporaneamente gestire gli infortuni: serve equilibrio". Domani si apre un’altra settimana piena. "Mercoledì arriverà l’Olbia e domenica inizierà il girone di ritorno con la trasferta a casa della capolista Montecchio Maggiore. "È sempre buono – conclude Saja – il clima che si respira in un ambiente positivo: è un gruppo che sta bene e lavora con profitto assieme. Ora stiamo cercando di trattare i problemi fisici di alcune ragazze per recuperarle al più presto".