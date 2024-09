Serie A2 maschile. Banca Macerata Fisiomed in campo. Domani la sfida con San Giustino

Domani la Banca Macerata Fisiomed (A2) sosterrà alle 18 un allenamento congiunto con San Giustino (A3), si gioca nel capoluogo e l’ingresso è libero. "Sarà l’ennesima occasione – spiega Italo Vullo, dg della società maceratese – per vedere all’opera tutti gli elementi della rosa con coach Castellano (foto) che darà più spazio a chi magari è stato impiegato un po’ di meno". Il test quindi è un’occasione per fare esperienza e, più in generale, per mettere in pratica quanto si sta facendo in allenamento, non è nemmeno da escludere che possa essere gettato nella mischia l’opposto Andric, finora mai impiegato nei test per non affrettarne il recupero. "Forse domani o domenica prossima potrà giocare uno spezzone, occorre che acquisti ritmo gara". È un percorso che sta dando i suoi frutti quello intrapreso dalla squadra che sta facendo intravvedere le potenzialità e che nel test contro Siena ha mostrato un bel gioco. "Siamo ottimisti, la squadra – spiega Vullo – sta lavorando bene e possiamo crescere ancora rispetto al test contro Siena in cui abbiamo fatto molto bene. In questo periodo coach Castellano e lo staff stanno portando avanti anche il lavoro fisico e così i giocatori sono un po’ offuscati nel gesto tecnico". C’è un altro aspetto emerso in questa fase. "Sta nascendo un bel gruppo, unito e compatto come quello dello scorso anno e anche questo aspetto – conclude Vullo – fa la differenza". Prosegue la campagna abbonamenti: quello Vip costa 100 euro che include una maglia del tifoso e l’accesso all’area hospitality; quello intero da 100 euro e il ridotto 50 euro.