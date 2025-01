Serie A2 maschile. La vicecapolista Brescia non è in vena di regali. Per Fano arriva la quarta sconfitta consecutiva

Consoli Sferc Brescia

3

Smartsystem Fano

0

GRUPPO CONSOLI SFERC : Erati 5, Hoffer (L), Cavuto 10, Bonomi, Tiberti 2, Tondo 8, Cominetti 12, Cargioli, Franzoni, Zambonardi, Bettinzoli, Bisset 6, Manessi, Raffaelli 4. All. Zambonardi.

SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS FANO: Coscione 1, Rizzi, Merlo 13, Roberti 8, Raffa (L), Mandoloni, Klobucar 1, Magnanelli, Sorcinelli, Acuti 1, Marks 11, Compagnoni 1, Mengozzi 8, Tonkonoh 1. All. Mastrangelo.

Arbitri: Cecconato e Colucci.

Parziali: 25-23, 25-20, 25-19.

Note: Brescia: battute vincenti 6, battute errate 9, muri 2; Fano: battute vincenti 3, battute errate 15, muri 6.

Quarta sconfitta consecutiva per la Virtus. Dura un set e mezzo la gara di Fano al San Filippo di Brescia con i locali del Gruppo Consoli Sferc che portano a casa la vittoria meritatamente, mentre i virtussini giocano bene a sprazzi, ma cedono al cospetto di una squadra esperta e quadrata. Buon primo set dei marchigiani che, grazie agli attacchi di Marks e alla vivacità di Merlo, si portano avanti 21-19. Tondo però suona la sveglia e, in battuta, permette ai locali di fare un break di 4 a 0 (23-21), set chiuso poi da un errore al servizio di Coscione. La Smartsystem parte bene nella seconda frazione (1-5), i locali reagiscono, ma Merlo in battuta li ricaccia indietro (14-16). Nella fase cruciale i fanesi però commettono quattro errori consecutivi (1 al servizio e 3 in attacco), Brescia ringrazia e dilaga. Nel terzo set c’è equilibrio fino al 15-15, poi i virtussini commettono diversi errori e dall’altra parte Cominetti ed Erati non perdonano.

b. t.