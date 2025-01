Serie A2 maschile. Reggio Emilia si aggiudica lo scontro salvezza. Ancora un tie break amaro in casa per Macerata

Macerata 2 Reggio Emilia 3

BANCA FISIOMED: Pozzebon, Marsili 5, Ichino, Ferri 1, Valchinov 13, Ottaviani 11, Fall 12, Sanfilippo 10, Dimitrov, Klapwijk 25, Berger 5, Gabbanelli (L1), Palombarini (L2). NE: Cavasin. All. Castellano.

CONAD REGGIO EMILIA: Signorini, Gottardo 10, Porro 1, Partenio, Guerrini 1, Barone 13, Gasparini 25, Suraci 16, Sighinolfi 12, De Angelis (L1), Zecca (L2). NE: Bonola, Alberghini. All. Fanuli.

Arbitri: Marconi e Giglio.

Parziali: 17-25, 25-21, 23-25, 25-23, 13-15.

Alla Banca Macerata Fisiomed resta un punto nello scontro salvezza con Reggio Emilia. I biancorossi, in una partita equilibrata, incassano la terza sconfitta consecutiva interna al tiebreak, dimostrando un trend negativo nei quinti set. Un approccio troppo morbido e dei lunghi black-out permettono agli ospiti di vincere e di credere ancora nella salvezza. Avvio a favore degli emiliani che prendono un buon margine e lo gestiscono bene fino al 17-25 finale. Nel secondo set Macerata riparte meglio e gestisce bene le fasi del set fino al 25-21. Terzo set: prova a scappare Reggio, ma Macerata non molla (18-17). Il set è equilibrato ma nel finale è vincente l’allungo degli emiliani (23-25). Nel quarto set si arriva punto a punto nella fase cruciale (21-19). Alla fine Valchinov (62% in attacco nel set) regala un tie-break soffertissimo con la spallata del 25-23. Quinto set. Macerata è costretta a rincorrere. Gli ospiti scappano (6-10), ma Macerata rientra (9-10). Reggio va sul 10-12 e alla fine l’ace di Guerrini chiude i conti (13-15).