Serie A3. "Banca Macerata al lavoro per lo spareggio che vale l’A2»

Il pensiero in casa Volley Banca Macerata vola già al 7 aprile quando la squadra sarà impegnata nello spareggio che vale l’A2 di volley a Mantova contro la formazione di casa, il 14 ci sarà il match di ritorno e, eventualmente, sette giorni dopo in Lombardia gara3. Oggi si gioca l’ultima giornata di A3 con i maceratesi che osservano il turno di riposo. "In questo periodo – spiega Gianluca Paolorosso, preparatore atletico del Volley Banca Macerata – possiamo fare un richiamo sulla forza. Venivamo dalla settimana della gara giocata contro Modica dove ci eravamo allenati con il programma normale; volevamo vincere quella partita per mantenere la continuità di risultati e perché Mantova non era ancora matematicamente in vantaggio su di noi riguardo i punti conquistati in campionato. Dopo la vittoria in Sicilia abbiamo deciso per un allenamento più intenso, partito questa settimana, per avere più benzina nelle gambe. La prossima settimana sarà di transizione, alleggeriremo i carichi". In programma ci sono anche due allenamenti congiunti. "Andremo a Grottazzolina venerdì 29, poi il 3 aprile ospiteremo Pineto. Saranno due occasioni per dare modo alla squadra di mantenere il ritmo. Da lunedì 8 invece comincerà la settimana della partita e torneremo al consueto programma di lavoro".