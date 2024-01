Serie A3. "Banca Macerata è più forte, ma a Palmi il match è insidioso»

"Palmi in Coppa Italia ha giocato bene e noi male, ma vince la Volley Banca Macerata quando riesce a esprimere la propria pallavolo". Italo Vullo, dg della formazione maceratese, parla della sfida di domani alle 18 quando la leader giocherà in casa della quinta forza del girone Blu di A3 di volley. "Tra noi e loro – aggiunge – ci sono 13 punti di differenza, noi abbiamo perso una volta al tie break e loro sei partite: questo cammino dice che siamo superiori a Palmi, ma può capitare di perdere una gara secca. La sconfitta in Coppa Italia non può fare passare in secondo piano quanto fatto finora". Le ultime gare hanno dimostrato che la Volley Banca Macerata è tornata sui suoi livelli abituali con i giocatori che hanno recuperato la migliore condizione, sono spariti quegli acciacchi apparsi prima del match contro il San Giustino. "I ragazzi stanno bene, hanno superato quel momento difficile quando sono stati anche penalizzati dai pesanti carichi di lavoro sostenuti nella pausa. Ecco spiegata la prestazione sottotono con Palmi in Coppa Italia". Però adesso la squadra è ripartita a tutto gas. "In effetti abbiamo ripreso bene in campionato vincendo a Napoli e in casa contro San Giustino". Ma ora c’è in testa solo la gara di Palmi. "Dobbiamo battere e murare meglio rispetto alla gara di Coppa Italia". Non c’è da fermarsi, occorre fare sempre più punti perché non basta blindare il primo posto del girone, ma è necessario chiudere la regular season con il punteggio elevato. Infatti alla fine le prime dei due gironi si sfideranno per conquistare l’A2 e l’eventuale bella si giocherà in casa della formazione che ha chiuso la regular season con il punteggio più alto. Macerata in 15 gare ha conquistato 39 punti; Mantova ha 41 punti in 15. "L’obiettivo è recuperare quei 2 punti. Ma occorre pensare a una gara per volta: è vietato fare calcoli, tabelle o pensare già al futuro. Occorre concentrarsi sul presente tenendo a mente che ogni gara ha delle difficoltà. Non possiamo mollare e non molleremo".