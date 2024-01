Serie A3. Coppa Italia, Banca Macerata fuori: "Gara equilibrata tra belle squadre»

"Il nostro cambio palla non è stato fluido come al solito". Maurizio Castellano (foto), coach della Volley Banca Macerata, analizza la sconfitta interna al tie break contro Palmi che ha estromesso la squadra dalla Coppa Italia di A3. "Loro – aggiunge il tecnico – in alcune situazioni hanno giocato meglio di noi e non siamo riusciti a gestire il loro opposto, devo però fare i complimenti anche ai miei giocatori". C’è infatti da riconoscere che Pawel Stabrawa, opposto di Palmi, si è fatto valere mettendo a segno 37 punti, ma c’è anche da dire che Macerata non è stata da meno come testimonia il 54% in attacco di squadra contro il 46% degli avversari. La formazione di casa ha avuto in Nicolò Casaro il giocatore che ha realizzato più punti (27), da segnare i 21 di Zornetta che ha registrare un 71% in attacco. In generale i maceratesi hanno avuto migliori statistiche di squadra anche in ricezione (59% contro il 52%) e di punti (116 dei maceratesi contro i 113 di Palmi), entrambe hanno firmato 13 muri vincenti mentre hanno avuto un peso i 24 errori in battuta dei padroni di casa contro i 15 degli ospiti. "C’è anche da considerare che è tanto che non disputiamo partite ufficiali e ciò non ci ha aiutato a trovare il ritmo in battuta. Ma non si va da nessuna parte con i “se“ e con i “ma“".

Nel primo set la Volley Banca Macerata avrebbe potuto chiudere a proprio vantaggio quel parziale che invece è stato vinto da Palmi. "Penso – spiega Castellano – che ci siano nostri demeriti ma anche tanti meriti degli altri". C’era da aspettarsi che il tie break, in una partita così tirata e combattuta, potesse essere deciso da un pallone o da un particolare. "La gara è stata determinata nel finale da episodi, può succedere. Si è trattato di un match di una competizione a cui tenevamo e dispiace essere stati eliminati".

E adesso si volta pagina, c’è un campionato da giocare e soprattutto una vetta da difendere. "Sono due percorsi completamente differenti: siamo fuori dalla Coppa Italia, e ce ne dispiace, mentre in campionato abbiamo una classifica molto buona". Adesso ci si tuffa di nuovo sul campionato di serie A3 dove la Volley Banca Macerata è in testa nel girone B con 33 punti e con una partita in meno dovendo recuperare quella con Casarano, si giocherà alle 20.30 del 14 febbraio. Domenica la squadra maceratese sarà impegnata a Napoli battuto sul suo campo da Fano al tie break. A 6 punti dal Volley Banca Macerata ci sono Fano e San Giustino che hanno 27 punti.