Serie A3. La Volley Banca Macerata al lavoro: "C’è l’A2 in palio, ma siamo sereni»

È iniziato il braccio di ferro tra Volley Banca Macerata e Mantova, alle 19.30 di domenica in Lombardia si giocherà gara1 della serie che assegna la promozione nell’A2 della pallavolo. Domenica 14 alle 18 appuntamento per gara2 al Banca Macerata Forum e l’eventuale bella si giocherà in Lombardia il 21. Oggi i biancorossi sosterranno alle 17.30 un allenamento congiunto contro Pineto, un’altra occasione per recuperare il ritmo partita inevitabilmente perso dopo le settimane senza gare. "La squadra – dice il presidente Gianluca Tittarelli – sta lavorando bene e in modo sereno. I ragazzi si stanno impegnando sodo e noi come dirigenti siamo vicini ai giocatori cercando di non fare mancare loro nulla, come è successo durante la stagione".

Dopo la partita di domenica ce ne sarà un’altra, ma stavolta a Macerata. "Ci auguriamo – dice Tittarelli – di potere vedere gli spalti pieni, noi cercheremo in tutti i modi di favorire la presenza dei tifosi al palas". In questa fase così decisiva è di fondamentale importanza che la squadra possa contare sull’incitamento dei tifosi. Ci può essere spazio all’ottimismo per quanto fatto vedere dai giocatori nell’arco della stagione. "L’ottimismo nasce da come i giocatori lavorano durante la settimana, dall’amalgama tra i pallavolisti, dal buon clima, dalla capacità che hanno mostrato di risolvere le situazioni più complicate. È chiaro che fare bene in gara1 vorrebbe dire tanto". Sabato la squadra partirà per Mantova e solo avere fissato alle 19.30 l’inizio del match ha spinto molti tifosi a non seguire la formazione. "È così, però – dice Tittarelli – alcuni saranno sugli spalti a tifare Volley Banca Macerata".