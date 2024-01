Serie A3. L’alzatore Marsili tira le somme:: "Banca Macerata sorprendente»

"Non si molla, mai". Sebastiano Marsili, palleggiatore della leader Volley Banca Macerata, sottolinea una delle caratteristiche mostrate dalla squadra nella prima parte del campionato di A3 e ribadita sabato nella vittoria a Bari al tie break. "Anche in precedenza – aggiunge il giocatore – abbiamo dimostrato di non mollare, a Bari non era facile vincere l’ultimo set dopo avere perso in quel modo il parziale precedente". Nel quarto set i maceratesi sul 24-22 hanno commesso due errori rimettendo in gioco gli avversari che hanno rinviato il responso all’ultimo parziale. La squadra maceratese non è partita con il piede giusto nell’ultima gara e magari certe difficoltà potrebbero essere state causate dalla ruggine dopo il turno di riposo. "Può essere stato un fattore, è certo di avere trovato una squadra che, nonostante la classifica che non ne rispecchia il valore, ci ha messo in difficoltà". Occorre avere la capacità di buttarsi alle spalle un errore, come dopo quel quarto set in Puglia. "La nostra forza – spiega Marsili – è il gruppo ed ecco che un errore pesa di meno quando c’è una squadra che ti aiuta". È una caratteristica sorprendente considerando che in estate l’organico è stato rinnovatodi molto. "Ecco l’aspetto più positivo, oltre alla vetta nel girone, della prima parte della stagione, cioè vederci giocare da squadra con quel feeling tipico di chi sta assieme da tempo". Ma ora c’è da voltare pagina perché il girone di ritorno è più difficile e perché ogni avversario darà più del massimo contro la leader. "Ci aspetteranno tanti esami, ma noi innanzitutto dovremo pensare a giocare bene e da squadra perché così potremo mostrare una pallavolo di alto livello". La Volley Banca Macerata ha fatto una prima parte di stagione impeccabile, ma ora c’è da affrontare gli allenamenti con l’obiettivo di migliorarsi. "Muro difesa, ecco dove possiamo crescere. Abbiamo iniziato a lavorarci e già ho visto dei progressi". È stata rinviata la gara di domenica perché Casarano ha un giovane impegnato con la nazionale under 20, così sarà martedì 9 alle 18 il primo impegno del 2024 quando al Banca Macerata Forum sarà ospite Palmi per i quarti di Coppa Italia. "È una formazione molto combattiva che conosco bene per averci giocato, loro stanno vivendo un buon momento". In 13 gare il Volley Banca Macerata ha vinto 12 volte in campionato, perdendo solo a San Giustino, peraltro al tie break: un cammino più che autorevole. "In estate – conclude Marsili – pensavo che avremmo potuto fare un ottimo torneo conoscendo i compagni, ma non mi aspettavo un percorso così pulito. Abbiamo superato le mie aspettative".