Serie A3 maschile. San Giustino si prende 2 punti e contina a scalare la classifica

SAN GIUSTINO

3

BANCA MACERATA

2

(26-24, 25-20, 22-25, 23-25, 16-14)

SAN GIUSTINO: Marzolla 21, Cappelletti 20, Wawrzynczyk 15, Quarta 10, Bragatto 6, Biffi 4, Cioffi (L1), Stoppelli 5, Skuodis, Ricci, Panizzi, Troiani. N.E. – Cozzolino, Cioffi (L2). All. Marco Bartolini e Mirko Monaldi.

MACERATA: Casaro 26, Lazzaretto 13, Fall 13, Zornetta 13, Marsili 3, Orazi, Gabbanelli (L1), Sanfilippo 7, D’Amato, Scrollavezza, Penna, Ravellino. N.E. – Pahor, Martusciello, Paolorosso (L2). All. Maurizio Castellano e Federico Domizioli.

Arbitri: Fabio Toni (TR) e Martin Polenta (AN).

ERMGROUP (b.s. 19, v. 8, muri 16, errori 11).

BANCA (b.s. 21, v. 5, muri 11, errori 10).

SAN GIUSTINO – Sterzata brusca e nuova vittoria per la Ermgroup San Giustino nel campionato di serie A3 maschile. Gli altotiberini hanno cominciato forte e sono stati in grado di mettere alle corde la forte Banca Macerata che, da parte sua, prima di arrendersi non ha lasciato strada tanto agevolmente, trovando la forza di riprendersi dal momento difficile in cui si era trovata dopo due set perduti. Per i biancoazzurri due punti preziosi per la classifica che servono ad alimentare la consapevolezza della propria forza che è certamente tecnica, ma anche fortemente mentale. La squadra locale parte con l’ispirato Marzolla in evidenza, ed incamera i primi due combattutissimi set. Dalla terza frazione gli ospiti aumentano la loro e cominciano una grande rimonta. Al quinto set si combatte ma San Giustino ci crede e trionfa.