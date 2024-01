SERIE A3. Orazi: "A Napoli si è vista una Volley Banca Macerata concentrata e determinata»

La Volley Banca Macerata ha voltato pagina vincendo a Napoli una gara molto importante che di fatto ha cancellato del tuto l’amarezza per l’eliminazione dalla Coppa Italia a seguito della sconfitta interna con Palmi. "È stato un successo significativo – sottolinea Luciano Zornetta, schiacciatore della formazione maceratese autore di 17 punti – per mantenerci sempre più saldi in vetta al girone e per ritrovare la fiducia". Missione compiuta a tutti gli effetti: la formazione di coach Castellano resta saldamente al comando del girone Blu del campionato di A3 portando a 7 i punti di vantaggio su Fano e San Giustino, cioè sulle seconde in gradautoria. E non è finita perché il 14 febbraio la Volley Banca Macerata recupererà la partita contro Casarano, rinviata in quanto un giocatore dei pugliesi era impegnato con la nazionale Under 20. Tutto ciò per dire che Macerata potrebbe anche allungare in testa della classifica.

Tornando alla partita esterna contro Napoli, c’è anche da riconoscere che i campani hanno reso difficile il compito della capolista, specialmente dopo il finale di quarto set. "Loro – spiega il centrale Michele Orazi, che ha firmato 3 punti – non hanno mai mollato. Hanno difeso tantissimo e giocato bene, ma noi siamo rimasti sempre molto attenti e nel finale ci siamo presi la vittoria". Domenica la Volley Banca Macerata riceverà San Giustino, l’unica formazione ad avere battuto la leader sebbene al quinto set.