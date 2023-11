Serie A3. Orazi: "La Volley Banca Macerata ha giocato bene»

"Abbiamo tenuto un buon gioco per grande parte della gara, abbiamo commesso qualche errore di troppo ad inizio di terzo set ma alla fine ci eravamo ripresi". In sintesi Michele Orazi, centrale della Volley Banca Macerata, fotografa la vittoria sull’Aurispa DelCar Lecce nella settima giornata del campionato di A3. L’uscita precauzionale dello schiacciatore Luciano Zornetta è stata fatta passare in secondo piano dal giovane Gaetano Penna. "Non è mai facile entrare a freddo – dice il giocatore classe 2004 uscito dal vivaio della Lube – ma in settimana ci alleniamo per farci trovare sempre pronti".

In testa c’è la formazione maceratese di coach Maurizio Castellano con 17 punti, insegue con una lunghezza di distacco la SmartSystem Fano e a 3 punti dalla testa ci sono gli umbri del San Giustino. È ancora presto perché possano delinearsi le forze del campo, ma la squadra maceratese sta rispettando i pronostici della vigilia. Adesso occorre mantenere questo standard e magari migliorare su alcuni aspetti. Non mancano le note positive per il team maceratese che finora è stato battuto solo una volta a San Giustino dove i locali sono riusciti ad avere ragione degli avversari al tie break. Ora c’è da prepararsi per la sfida di domenica alle 16 in casa della Plus Sabaudia, formazione che occupa la decima posizione in classifica.