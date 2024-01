Serie A3. Palmi si conferma bestia nera, solo un punto per Banca Macerata

OMIFER

3

VOLLEY BANCA MACERATA

2

OMIFER : Cottarelli 12, Gitto 12, Donati, Stabrawa 23, Maccarone 4, Russo, Corrado 16, Rau 3, Pellegrino, Carbone 10. NE: Iovieno, Amato. Allenatore: D’Amico.

VOLLEY BANCA MACERATA: Marsili 6, Orazi 1, Pahor, Fall 9, Penna 3, Casaro 24, Sanfilippo 2, Scrollavezza, Gabbanelli, Zornetta 12, Lazzaretto 16. NE: Ravellino, D’Amato. Allenatore: Castellano.

Arbitri: Colucci e Spinicchia.

Parziali: 19-25, 24-26, 25-22, 25-18, 15-7.

Il terzo parziale è la chiave della gara: la Volley Banca Macerata, già avanti di due set, non riesce a far fruttare il vantaggio e così rimette in gioco Palmi, che già aveva eliminato i ragazzi di coach Castellano dalla Coppa Italia. Confermato il sestetto composto da Casaro, Zornetta e Lazzaretto, Fall e Sanfilippo al centro, il capitano Marsili, Gabbanelli come libero. I padroni di casa cominciano bene l’incontro alzando la pressione a muro, ma Macerata tiene sotto controllo la gara (8-8). Poi c’è l’allungo degli ospiti (9-11) che premono sull’acceleratore (13-17). Macerata controlla la partita (16-21) e la chiude (19-25). Si riparte. Il secondo set non ha un padrone (15-15) ed è un tira e molla fino a quando Macerata accelera (20-23). Ma Palmi non si dà per battuta e agguanta gli avversari (24-24): ai vantaggi decisivo l’ace di Marsili. Non cambia il copione nel terzo set: biancorossi avanti, Palmi recupera ma poi subisce il 5-7 e chiama il time-out. Macerata è in un buon momento (9-15), ma non evita il ritorno dei calabresi (14-15). Si arriva al pareggio quando Casaro e Fall riportano avanti Macerata (19-21). Palmi pareggia e poi allunga vincendo il set (25-22) che riapre i giochi. Il quarto set è inizialmente in equilibrio (17-17) quando due attacchi biancorossi sbattono sul muro (19-17). Palmi allunga e chiude (25-18). Si va al tie break. Palmi parte fortissimo (8-1). Macerata accorcia, i locali però possono gestire l’ampio vantaggio e avanzano con Stabrawa 11-4; i biancorossi sbattono contro il muro, gli avversari chiudono 15-7.