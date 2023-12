Serie A3. Riscatto Smartsystem Fano. Con Modica arrivano 3 punti

Smartsystem Fano

3

Avimecc Modica

1

SMARTSYSTEM : Michalovic 22, Roberti 17, Galdenzi, Merlo, Partenio 2, Raffa (L), Margutti 9, Uguccioni, Focosi 10, Mazzon, Gori, Maletto 13. All. Tofoli.

AVIMECC MODICA: Raso 3, Di Franco 4, Capelli 6, Putini 2, Chillemi 8, Nastasi, Italia, Cascio 1, Buzzi 9, Tidona, Lombardo, Spagnol 16, La Rocca, Giudice 2. All. Di Stefano.

Arbitri: Marta Mesiano e Claudia Angelucci.

Parziali: 25-13, 25-22, 28-30, 25-18.

Note: Fano: battute vincenti 5, battute errate 18, muri 13; Modica: battute vincenti 3, battute errate 12, muri 5.

La Smartsystem in versione casalinga fa suo il match contro l’Avimecc Modica e si conferma seconda forza del campionato. I fanesi riscattano alla grande lo scivolone di Palmi e, nonostante qualche patema d’animo, conquistano l’intera posta in palio.

Inizio match spumeggiante per i virtussini che, grazie al muro, volano 15 a 8. L’Avimecc non è in partita e i locali dilagano nel finale. Nel secondo set scende in campo un’altra Avimecc: i siciliani vanno avanti 8-5, ma non fanno i conti con la difesa dei padroni di casa e con le battute di Margutti. Fano ribalta il punteggio e si porta 13-8. Finale di parziale gestito bene dalla Smartsystem con uno scatenato Michalovic in attacco ed un granitico Focosi a muro.

Incredibile l’epilogo della terza frazione con Fano che spreca tre match ball e si lascia superare dall’Avimecc che riapre la partita. Gli isolani non fanno però i conti con la determinazione dei locali che, nel set successivo, partono bene (8-4) grazie ai muri di Maletto e Michalovic. Esce Putini per infortunio, ma la musica non cambia e nel finale ancora Margutti diventa protagonista in attacco con due ottime piazzate.

I biancorossi di Tofoli conquistano tre punti preziosi che fanno dimenticare la sconfitta di Palmi e confermano che il Palas Allende è una fortezza. Un risultato che oltre a fare classifica fa anche morale in vista del derby in programma giovedì alle 20.30, in casa della capolista Macerata.

b. t.