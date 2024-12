Serie a3. The Begin Ancona ko in quattro set

The Begin

Sarloch

THE BEGIN ANCONA: Kisiel 14, Larizza 1, Andriola 8, Ferrini 20, Umek 17, Sacco 5, Giorgini, Santini, Albanesi, Giombini, Pulita, Gasparroni. All. Della Lunga.

SARLUX SARROCH: Dimitrov 21, Leccis 11, Lusetti 2, Pliotto 10, Chiapello 10, Nasari 19, Romoli 2, Curridori, Mocci, Giaffreda, Rossi, Pisu, Scarpi. All. Camperi.

Arbitri: Stellato e Viterbo.

Parziali: 22-25, 22-25, 25-19, 22-25.

Scivola e cade contro la sarda Sarlux, la The Begin Ancona costretta a giocare a Fano. Il campo neutro non porta bene ai dorici che concedono due set prima di riprendersi e poi cadere definitivamente. Nel primo set la Sarlux sbaglia meno e trova il break con Nasari. I dorici si riportano sotto, ma Pilotto e Lusetti chiudono il parziale. Secondo set fotocopia del primo. Nel terzo la partita si accende: la The Begin se lo aggiudica con vigore. Ma nel quarto set sale in cattedra l’opposto Dimitrov; Sarroch ha una marcia in più, così chiude set e incontro.