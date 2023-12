Serie A3. Tittarelli: "Banca Macerata, un cammino da applausi»

In undici partite dieci vittorie e una sconfitta al tie break: cosa chiedere di più ai giocatori del Volley Banca Macerata? "La squadra – dice il presidente Gianluca Tittarelli – sta interpretando in modo splendido la stagione: siamo matematicamente primi alla fine del girone di andata con due turni di anticipo". Nella prossima giornata i maceratesi ospiteranno Modica e il giorno di Santo Stefano, cioè nell’ultima gara di andata, la Volley Banca Macerata osserverà il turno di riposo. I maceratesi sono tornati domenica scorsa da Marcianise con la vittoria conquistata al tie break contro la penultima del girone in una partita in cui non sono mancate le difficoltà. "Si è giocato su un impianto freddissimo, in un campo difficile e contro un avversario che ha un assoluto bisogno di punti. Noi abbiamo avuto due giocatori con la febbre e poi c’era da conoscere quale potesse essere la risposta dei ragazzi dopo una settimana intensa, con tre gare sulle spalle in cui si sono spese molte energie fisiche e soprattutto mentali". Ancora una volta la formazione ha fatto vedere come riesce a uscire dai momenti difficili attraverso una prestazione da squadra. Ma ora è bene recuperare quei giocatori e concentrarsi sul match di domenica contro Modica. "La nostra filosofia – conclude Tittarelli – non cambia affatto: c’è da continuare a pensare di gara in gara".