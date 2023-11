Serie A3. Tutto facile per Banca Macerata e Smartsystem Fano

VOLLEY BANCA

3

AURISPA DELCAR LECCE

1

VOLLEY BANCA : Marsili 2, Orazi 7, Pahor 1, Owusu, Fall 14, Penna 3, Casaro 15, Sanfilippo, Ravellino, D’Amato, Gabbanelli, Zornetta 14, Lazzaretto 8. NE: Scrolavezza. All.: Castellano.

AURISPA DELCAR LECCE: Mazzone 9, Mariano 3, Ferrini 14, Cappio, Scaffidi 2, Cipolloni, Arguelles 21, Monteiro 1, Lanciani 5, Matani, Deserio 1. NE: Russo, Coppola, Schiattino, Soncini. All.: Pelillo.

Arbitri: Morgillo e Stellato.

Parziali: 25-21, 24-26, 25-16, 25-18.

La capolista Banca Macerata supera anche l’ostacolo Lecce al termine di una bella prestazione offerta dalla squadra di casa. Nel primo set del match di A3 la Volley Banca Macerata tenta l’allungo (10-6), ma Lecce rimonta (10-9) fino a quando i locali si portano sul 19-16. La squadra di casa gestisce quel vantaggio e chiude i conti (25-21). Nel secondo set c’è la comprensibile reazione leccese (2-6) spenta dai padroni di casa (7-7). Non c’è un padrone (16-16) fino a quando Arguelles si fa valere (20-22) ma Fall pareggia i conti (23-23). I pugliesi ai vantaggi (24-26) pareggiano il conto dei set. Si torna in campo per il terzo parziale e Macerata fa la voce grossa (15-6). In questa fase la squadra di coach Castellano è padrona della scena e non c’è storia (25-16). Nel quarto set la Volley Banca Macerata preme sull’acceleratore (12-9) quando perde Zornetta per infortunio, al suo posto entra bene Penna chiamato in un momento decisivo. La squadra di casa tiene a distanza di sicurezza gli ospiti (17-12). Con la buona serie al servizio di Pahor, che trova anche un ace, Macerata allunga 21-15 e nonostante gli ultimi sforzi di Lecce chiude 25-18. Il Volley Banca Macerata grazie a questa vittoria si mantiene al primo posto del Girone Blu e tra una settimana i biancorossi saranno invece attesi dalla trasferta di Sabaudia.