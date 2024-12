Serie B. Ambra, un punto nel derby con Montespertoli

Montespertoli

3

Ambra Cavallini

2

MONTESPORT: Galli 15, Castellani (L), Lazzeri 6, Dri, Bruni 1, Scardigli 27, Para 1, Giubbolini 14, Mezzedemi 21. Ne Eifelli (L), Ferri, Caputo, Cantini. All. Barboni.

AMBRA CAVALLINI: Casarosa (L), Chisari 14, Chericoni 8, Covino 25, Donati 16, Meini, Simoncini 4, Macelloni 7. Ne Ne: Norci, Testi, Matteoli (L). All. Bigicchi, vice Viviani.

Successione set: 23-25, 25-23, 27-25, 22-25, 15-12.

Montesport: ace 10, bs 11, mv 12.

Ambra Cavallini: ace 7, bs 11, mv 13

PONTEDERA - Un punto per l’Ambra Cavallini che cede al quinto set nel classico derby contro il team fiorentino durato 134 minuti mettendo a dura prova entrambi gli schieramenti. Le pontederesi partono grintose aggiudicandosi l’avvio del match dove si tengono avanti con una manciata di punti vitali per chiudere ai vantaggi. Set fotocopia, ma a ruoli invertiti, la seconda frazione dove è il Montesport al comando seppur di appena una lunghezza. La vittoria arriva ai vantaggi infiammando il derby. Il terzo atto dura ben 34 minuti con lunghi scambi e azioni da cardiopalma: Montesport infila un break positivo (21-17), ma le biancoblu non demordono e riaprono la sfida che si chiude 27-25. Pronta la reazione delle ragazze di Alessandro Bigicchi che passano subito al comando (12-16) per poi vedersi annullare il vantaggio (20-21) prontamente salvato con la conquista del set che vale l’accesso al tie-break.

Qui ogni palla scotta e si gioca il tutto per tutto: 4-5, 10-7, 12-7 e vittoria 15-12 per le padrone di casa. Una prestazione sicuramente importante per le biancoblu (a livello individuale ben 25 punti per l’opposto Covino di cui ben 23 in attacco) speravano di portare a casa almeno 2 punti e invece si devono accontentare del punto di consolazione.

Stefania Ramerini