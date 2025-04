Serie B: Battistelli Bottega sfida Perugia, Megabox Vallefoglia contro De Mitri Porto S. Giorgio

Serie B. Nel maschile, la Battistelli Bottega alle 17 oggi ospita Perugia. "Alla Palestra Ricci – interviene il tecnico Marco Romani – non vinciamo da diverso tempo, ma la formazione umbra è ben attrezzataà agguerrita. Diversamente dalla fase di andata mancheranno un paio di giocatori, determinanti per il loro assetto. Abbiamo le stesse armi e la nostra palestra Francesca Ricci deve diventare di nuovo il punto di forza delle passate stagioni.

Serie B2. Nel femminile oggi alle 17,30 la Megabox Vallefoglia accoglie al PalaDionigi di Montecchio la De Mitri Porto S. Giorgio, terza in classifica alla pari con Soliera. La Megabox viene dalla sconfitta di Massa Lombarda (25-9, 34-32 e 25-22 i parziali), pur giocando due set bellissimi dopo una partenza difficile. Così coach Matteo Costnazi commenta: "Dopo l’inizio dove siamo stati in difficoltà, gli altri due set sono stati di alto livello tecnico: abbiamo tenuto testa alle nostre avversarie sino alla fine, senza mollare mai. Questo era il focus della giornata: non uscire mai dalla partita, e sono molto contento della nostra reazione dopo il 25-9 del primo set. Nel secondo eravamo avanti 24-21, nel terzo siamo stati in corsa sino alla fine, pagando errori di gioventù sulle palle decisive".

Anche la Battistelli Blu Volley Pesaro gioca oggi alle 17 ma al PalaMegabox contro Massa Carrara. Le ragazze del presidente Petroselli puntano a fare bottino pieno per risalire dalla zona calda della classifica. "Giocheremo con una squadra compatta, esperta che ha messo in difficoltà anche le prime della classe – dice il ds Simone Paolini – dovremo affrontare la partita con la consapevolezza che diminuendo gli errori possiamo fare nostro il match". La Battistelli vuole riscattare la sconfitta rimediata nel turno scorso a Gabicce contro il Team 80 per 3-0. (30-28, 25-19, 25-19). "Non siamo riusciti a imporre il nostro ritmo e i molteplici errori in battuta hanno condizionato il risultato a favore della squadra di casa", queste le parole del coach Lorenzi che aggiunge: "Dobbiamo ritrovare lo stesso livello di fluidità di gioco avuta con Cervia in casa diminuendo errori, aumentare la concentrazione in campo e annullare le distrazioni nelle palle sporche".

